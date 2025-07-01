Інтерфакс-Україна
Події
13:21 01.07.2025

На основні сесії НМТ зʼявився 91% учасників від кількості зареєстрованих - Міносвіти

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На основні сесії НМТ зʼявився 91% учасників від кількості зареєстрованих - Міносвіти

Міністерство освіти і науки заявляє, що на основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ) зʼявився 91% учасників від кількості зареєстрованих.

"Уже маємо результати 13 із 17 основних сесій національного мультипредметного тесту. Це понад 218 тисяч учасників. Результати решти сесій будуть оприлюднені згодом. Загалом на всі основні сесії НМТ зʼявився 91% від кількості зареєстрованих. Показник вищий за торішній і свідчить про відповідальне ставлення випускників до участі у вступній кампанії", - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. 

"Стабільною залишається кількість реєстрацій тих, хто складає НМТ за кордоном, що доводить бажання навчатися в Україні. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — ті, хто повертається до вищої освіти після перерви, уже у віці старше 18 років", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Теги: #нмт #міносвіти

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