Шмигаль обговорив з президенткою Єврокомісії необхідність сталого фінансування України на 2026-2027 рр.

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн необхідність сталого фінансування України на 2026-2027 роки для підтримки економіки та відновлення країни.

"Поінформував про ситуацію на фронті. Подякував Єврокомісії та особисто президентці фон дер Ляєн за важливу підтримку України в оборонному секторі", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

Відзначається, що окрему увагу сторони приділили темі європейської інтеграції.

"Розраховуємо відкрити переговори за кластерами вже цього року. Президентка Єврокомісії запевнила у повній підтримці з боку інституцій ЄС подальшого просування України на цьому шляху", - йдеться в повідомленні.