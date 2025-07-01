Інтерфакс-Україна
Події
12:20 01.07.2025

Шмигаль обговорив з президенткою Єврокомісії необхідність сталого фінансування України на 2026-2027 рр.

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Шмигаль обговорив з президенткою Єврокомісії необхідність сталого фінансування України на 2026-2027 рр.
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн необхідність сталого фінансування України на 2026-2027 роки для підтримки економіки та відновлення країни.

"Поінформував про ситуацію на фронті. Подякував Єврокомісії та особисто президентці фон дер Ляєн за важливу підтримку України в оборонному секторі", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі.

Відзначається, що окрему увагу сторони приділили темі європейської інтеграції.

"Розраховуємо відкрити переговори за кластерами вже цього року. Президентка Єврокомісії запевнила у повній підтримці з боку інституцій ЄС подальшого просування України на цьому шляху", - йдеться в повідомленні.

Теги: #шмигаль #урсула_фон_дер_ляєн

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