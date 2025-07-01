Інтерфакс-Україна
Події
12:17 01.07.2025

Негода знеструмила 103 населених пункти у чотирьох областях України

1 хв читати
Негода знеструмила 103 населених пункти у чотирьох областях України

Станом на ранок 1 липня через несприятливі погодні умови у вигляді дощу, грози та сильних поривів вітру повністю або частково були знеструмлені 103 населених пункти у чотирьох областях України.

"Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії в Україні другий день поспіль демонструє тенденцію до зниження. Зокрема, 1 липня станом на 9:30 воно було на 3,2% нижчим, ніж попереднього дня — у понеділок.

Своєю чергою 30 червня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 27 червня.

"Причина таких змін — встановлення ясної та прохолодної погоди у більшості регіонів України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та водночас не спонукає споживачів до користування кондиціонерами", - пояснили в НЕК.

В компанії традиційно звернулися до споживачів з проханням перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - закликав системний оператор.

Теги: #укренерго #негода #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:23 26.06.2025
Негода у Франції призвела до загибелі двох осіб, близько 100 тис. домогосподарств без світла

Негода у Франції призвела до загибелі двох осіб, близько 100 тис. домогосподарств без світла

10:46 26.06.2025
Негода знеструмила 55 населених пунктів у чотирьох областях

Негода знеструмила 55 населених пунктів у чотирьох областях

16:35 25.06.2025
Кабмін затвердив Дорожню карту відокремлення надбавки на ВДЕ-генерацію від тарифу на передачу е/е "Укренерго"

Кабмін затвердив Дорожню карту відокремлення надбавки на ВДЕ-генерацію від тарифу на передачу е/е "Укренерго"

18:30 23.06.2025
Глава Міненерго розраховує на перезавантаження "Укренерго" після призначення Зайченка керівником

Глава Міненерго розраховує на перезавантаження "Укренерго" після призначення Зайченка керівником

14:53 23.06.2025
НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

11:08 23.06.2025
Негода знеструмила 56 населених пунктів у п'яти областях України

Негода знеструмила 56 населених пунктів у п'яти областях України

19:22 20.06.2025
У Києві біля ст. м. "Хрещатик" впало дерево

У Києві біля ст. м. "Хрещатик" впало дерево

15:57 20.06.2025
Главу "Укренерго" може бути обрано простою більшістю голосів наглядради з третьої спроби

Главу "Укренерго" може бути обрано простою більшістю голосів наглядради з третьої спроби

12:27 20.06.2025
Глава Міненерго не допускає припинення фінансування енергетики донорами після змін статуту "Укренерго"

Глава Міненерго не допускає припинення фінансування енергетики донорами після змін статуту "Укренерго"

12:06 17.06.2025
Зареєстровано зміни до Статуту "Укренерго" – Міненерго

Зареєстровано зміни до Статуту "Укренерго" – Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу "Купол" в Іжевську, після чого спалахнула пожежа – джерело

У Камʼянському районі на Дніпропетровщині є загиблі та поранені після ракетної атаки - влада

Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА – ПС ЗСУ

МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд

Зеленський підписав указ про синхронізацію з 13 та 14 пакетами санкцій ЄС

ОСТАННЄ

Для українців стали доступні послуги цифрового нотаріату в 40 посольствах і консульствах України – Сибіга

Закон №4487-ІХ про скасування декретів 90-х про створення держоб'єднань у ПЕК підвищить прозорість управління у галузі – Рада

Уряд Швеції вивільняє майже 1,7 млрд крон для збільшення допомоги Україні та гуманітарних зусиль

Розвідка встановила причетних до ракетного удару по Сумах 3 червня

СБУ повідомила про заочну підозру російському комбригу та ще 8-окупантам, які катували цивільних в Бучанському районі

Росіяни вдарили "Іскандерами" по Гуляйполю, є загиблі та постраждалі – Сили оборони Півдня

Зеленський підписав закон про компенсації військовослужбовцям за невикористані відпустки

Найчастіше учасники НМТ-2025 набирають 200 балів з математики - Міносвіти

Окупанти втратили 32 тис військових, 1,2 тис артсистем та 111 танків за червень – Сирський

На основні сесії НМТ зʼявився 91% учасників від кількості зареєстрованих - Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА