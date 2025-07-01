Негода знеструмила 103 населених пункти у чотирьох областях України

Станом на ранок 1 липня через несприятливі погодні умови у вигляді дощу, грози та сильних поривів вітру повністю або частково були знеструмлені 103 населених пункти у чотирьох областях України.

"Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

За інформацією системного оператора, споживання електроенергії в Україні другий день поспіль демонструє тенденцію до зниження. Зокрема, 1 липня станом на 9:30 воно було на 3,2% нижчим, ніж попереднього дня — у понеділок.

Своєю чергою 30 червня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,2% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 27 червня.

"Причина таких змін — встановлення ясної та прохолодної погоди у більшості регіонів України. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та водночас не спонукає споживачів до користування кондиціонерами", - пояснили в НЕК.

В компанії традиційно звернулися до споживачів з проханням перенести активне енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - закликав системний оператор.