Інтерфакс-Україна
Події
12:09 01.07.2025

Судитимуть наркоторговців, які отримували кокаїн з Іспанії в пакунках з кавою та продавали його у Києві

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Судитимуть наркоторговців, які отримували кокаїн з Іспанії в пакунках з кавою та продавали його у Києві

Прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно п'яти учасників організованої групи, що займалася збутом кокаїну, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що у липні 2023 року двоє чоловіків, 33 та 32 років, створили організовану групу, до складу якої залучили 4 осіб. Ці четверо учасників групи безпосередньо і продавали кокаїн. Наркотики спільники отримували з Іспанії в пакунках з кавою. В Україні їх розповсюджували через Telegram-канал, який з Королівства Іспанії вів організатор "бізнесу". Також збут відбувався з рук у руки лише перевіреним клієнтам", - зазначається у повідомленні.

Щомісяця такий "бізнес" приносив організованій групі понад 5 млн грн.

У фігурантів вилучили понад 0,5 кг кокаїну. За клопотанням прокурорів на їх банківські та крипторахунки, автомобілі, квартири, комерційне приміщення накладено арешт.

Загальна вартість вилучених речовин становить понад 6 млн грн.

Членам групи інкримінується ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 309 КК України – незаконне придбання, зберігання та збут наркотиків в особливо великих розмірах, контрабанда наркотиків, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одного з організаторів наркобізнесу, який знаходиться за межами України, оголошено у міжнародний розшук.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Теги: #наркоторговці #суд

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