ДБР викрило угруповання наркоторговців, які виробляли психотропи в промислових масштабах

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили всеукраїнське угруповання наркоторговців, які виробляли психотропи в промислових масштабах, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР провели масштабну спецоперацію та викрили злочинне угруповання, яке виробляло та розповсюджувало психотропні речовини в усій Україні. Наркотики реалізовували гуртовим замовникам та в роздріб. Місячний грошовий оборот угруповання становив десятки мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні на сайті відомства в середу.

Зловмисники організували роботу нарколабораторій на території кількох областей.

"Останніми місяцями, користуючись воєнним станом, наркоділки особливо активізувалися. У полі їхнього зору, зокрема, були і прифронтові райони. Не полишали вони спроб проникнути в середовище військових та підірвати в такий спосіб боєготовність наших підрозділів", - зазначено в повідомленні.

За даними слідства, наркоділки продавали майже 250 тис. доз на місяць, вартістю близько 70 млн грн.

За інформацією бюро, щоб легалізувати доходи, одержані від наркобізнесу, організатор і співучасник купували рухоме та нерухоме майно в усій Україні. "Діяльність такого розгалуженого угруповання важко було б організувати без сприяння представників правоохоронних органів", - уточнюють у бюро.

Співробітники ДБР провели понад 35 обшуків у Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

За результатами оперативно-слідчих дій затримано організатора, трьох членів організованої групи, а також одного з найбільших оптових покупців.

Виявлено та вилучено понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 л прекурсорів, які вже було підготовлено для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання, понад $60 тис., одержаних унаслідок злочинної діяльності, інші речові докази, що доводять провину підозрюваних.

Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру у створенні злочинного угруповання, що займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин і прекурсорів в особливо великому розмірі на території України (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).

Оптового покупця та реалізатора наркотиків підозрюють за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання наркотиків та зберігання з метою збуту).

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює Офіс генерального прокурора.