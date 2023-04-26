Події

13:19 26.04.2023

ДБР викрило угруповання наркоторговців, які виробляли психотропи в промислових масштабах

2 хв читати

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили всеукраїнське угруповання наркоторговців, які виробляли психотропи в промислових масштабах, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР провели масштабну спецоперацію та викрили злочинне угруповання, яке виробляло та розповсюджувало психотропні речовини в усій Україні. Наркотики реалізовували гуртовим замовникам та в роздріб. Місячний грошовий оборот угруповання становив десятки мільйонів гривень", - ідеться в повідомленні на сайті відомства в середу.

Зловмисники організували роботу нарколабораторій на території кількох областей.

"Останніми місяцями, користуючись воєнним станом, наркоділки особливо активізувалися. У полі їхнього зору, зокрема, були і прифронтові райони. Не полишали вони спроб проникнути в середовище військових та підірвати в такий спосіб боєготовність наших підрозділів", - зазначено в повідомленні.

За даними слідства, наркоділки продавали майже 250 тис. доз на місяць, вартістю близько 70 млн грн.

За інформацією бюро, щоб легалізувати доходи, одержані від наркобізнесу, організатор і співучасник купували рухоме та нерухоме майно в усій Україні. "Діяльність такого розгалуженого угруповання важко було б організувати без сприяння представників правоохоронних органів", - уточнюють у бюро.

Співробітники ДБР провели понад 35 обшуків у Києві, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

За результатами оперативно-слідчих дій затримано організатора, трьох членів організованої групи, а також одного з найбільших оптових покупців.

Виявлено та вилучено понад 20 кг психотропних речовин, понад 600 л прекурсорів, які вже було підготовлено для виготовлення наркотиків, відповідне обладнання, понад $60 тис., одержаних унаслідок злочинної діяльності, інші речові докази, що доводять провину підозрюваних.

Наразі учасникам організованої групи повідомлено про підозру у створенні злочинного угруповання, що займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та збутом психотропних речовин і прекурсорів в особливо великому розмірі на території України (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України).

Оптового покупця та реалізатора наркотиків підозрюють за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання наркотиків та зберігання з метою збуту).

Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює Офіс генерального прокурора.

Теги: #дбр #наркоторговці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:52 21.04.2023
ДБР виявило зловживання з бойовими доплатами для військових, які служать на Рівненщині

ДБР виявило зловживання з бойовими доплатами для військових, які служать на Рівненщині

10:52 12.04.2023
ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

13:08 06.04.2023
ДБР повідомило про підозру вісьмом колишнім правоохоронцям із Мелітополя, які розшукують українських партизанів

ДБР повідомило про підозру вісьмом колишнім правоохоронцям із Мелітополя, які розшукують українських партизанів

12:47 05.04.2023
Правоохоронці здійснюють обшуки у фірмах, пов'язаних з ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем

Правоохоронці здійснюють обшуки у фірмах, пов'язаних з ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем

12:44 05.04.2023
Процедура екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова із Сербії триває - ДБР

Процедура екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова із Сербії триває - ДБР

12:22 05.04.2023
Кулініч навмисне приховав інформацію про підготовку нападу РФ із Криму - ДБР

Кулініч навмисне приховав інформацію про підготовку нападу РФ із Криму - ДБР

11:30 05.04.2023
ДБР завершило розслідування про держзраду ексначальника ГУ СБУ в Криму Кулініча

ДБР завершило розслідування про держзраду ексначальника ГУ СБУ в Криму Кулініча

13:25 04.04.2023
ДБР викрило заступника голови ФПУ на спробі дати хабар у $150 тис. за зміну йому запобіжного заходу

ДБР викрило заступника голови ФПУ на спробі дати хабар у $150 тис. за зміну йому запобіжного заходу

09:19 04.04.2023
ДБР виявило ще один підпільний склад із краденими продуктами для військових

ДБР виявило ще один підпільний склад із краденими продуктами для військових

12:02 29.03.2023
Завершено розслідування махінацій із гумдопомогою для ЗСУ мережі військових магазинів - ДБР

Завершено розслідування махінацій із гумдопомогою для ЗСУ мережі військових магазинів - ДБР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Китай направляє спецпредставника в Україну - ЗМІ

Україна повернула з полону РФ ще 44 людини

Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ

Зеленський провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, обговорили призначення посла України в Китаї

Спалах у небі над Києвом 19 квітня спричинений падінням метеора - Міжнародна метеорна організація

ОСТАННЄ

Китай направляє спецпредставника в Україну - ЗМІ

Західна техніка має свої особливості, але наші захисники швидко її освоюють і вже готові знищувати окупантів - командувач ПС ЗСУ

Україна повернула з полону РФ ще 44 людини

Від обстрілів Херсонщини постраждали дві людини, одна з них - представник закордонної преси - Єрмак

Туризм у зоні ЧАЕС до кінця війни не відновлюватимуть - глава Мінприроди

Україна представить національний павільйон "Перед майбутнім" на Biennale Architettura 2023

Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ

Нардепи пропонують побудувати Національне військове меморіальне кладовище в лівобережній частині Києва

Зеленський провів телефонну розмову із Сі Цзіньпіном, обговорили призначення посла України в Китаї

Спалах у небі над Києвом 19 квітня спричинений падінням метеора - Міжнародна метеорна організація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА