08:13 07.11.2025

США вдарили по судну наркотерористів в Карибському морі

США завдали удару по судну наркотерористів у Карибському морі, повідомив глава Пентагону Піт Гегсет.

"Сьогодні, за розпорядженням президента Трампа, Міністерство оборони США завдало смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується визначеною терористичною організацією", - написав він у соцмережі Х.

За словами Гегсета, судно займалося торгівлею наркотиками в Карибському басейні та було атаковано в міжнародних водах. Жоден військовослужбовець США не постраждав у результаті удару, а троє чоловіків-наркотерористів, які перебували на борту судна, загинули, додав він.

"Як ми вже казали раніше, удари суден по наркотерористах триватимуть, доки не припиниться отруєння американського народу", - наголосив Гегсет.

"До всіх наркотерористів, які загрожують нашій батьківщині: якщо ви хочете залишитися живими, припиніть торгівлю наркотиками. Якщо ви продовжуватимете торгівлю смертельними наркотиками, ми вас уб'ємо", - резюмував він.

 

