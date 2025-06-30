Інтерфакс-Україна
Події
17:25 30.06.2025

Окупанти після вихідних активізувалися на новопавлівському напрямку

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Окупанти після вихідних активізувалися на новопавлівському напрямку

Зростання кількості бойових зіткнень відзначається на фронтах російсько-української війни в понеділок після незначного зменшення в неділю, насамперед на новопавлівському напрямку в Донецькій області, де фронт наблизився до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 16:00 понеділка, загалом від початку доби відбулося 72 бойових зіткнення, тоді як у неділю за цей самий час було 56, у суботу 71, у п'ятницю 69 боєзіткнення.

При цьому на новопавлівському напрямку ворог з початку доби вже одинадцять разів атакував позиції українських сил, два бойові зіткнення продовжуються досі. У неділю за цей самий період було два боєзіткнення, у суботу чотири, у п'ятницю вісім.

На інших напрямках з неділі кількість боєзіткнень суттєво не змінилася.

Згідно мап до ранкового зведення Генштабу, найменша відстань від ворожих позицій до адмінкордону Дніпропетровської області складає 2-3 км. Ці з дані підтверджує OSINT-проєкт DeepState та американський Інститут вивчення війни (ISW).

Теги: #фронт #генштаб

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