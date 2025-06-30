Інтерфакс-Україна
Події
17:14 30.06.2025

Спікер Ради та міністр закордонних справ Німеччини обговорили необхідність посилення санкцій проти РФ

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Спікер Ради та міністр закордонних справ Німеччини обговорили необхідність посилення санкцій проти РФ
Фото: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії.

"Провів зустріч у Верховній Раді… з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем… Обговорили необхідність посилення санкцій проти росії — зокрема в енергетичній, металургійній та фінансовій сферах", - написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

Він розповів, що мова також йшла про ключові питання безпеки, зокрема посилення української ППО та гарантії, які мають запобігти повторенню агресії.

Сторони також обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонної промисловості та розширення виробництва озброєнь в Україні, європейську інтеграцію України та важливість розблокування переговорного процесу щодо членства в ЄС.

Теги: #стефанчук #вадефуль

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