Спікер Ради та міністр закордонних справ Німеччини обговорили необхідність посилення санкцій проти РФ

Фото: https://www.facebook.com/stefanchuk.official/

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії.

"Провів зустріч у Верховній Раді… з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем… Обговорили необхідність посилення санкцій проти росії — зокрема в енергетичній, металургійній та фінансовій сферах", - написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

Він розповів, що мова також йшла про ключові питання безпеки, зокрема посилення української ППО та гарантії, які мають запобігти повторенню агресії.

Сторони також обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонної промисловості та розширення виробництва озброєнь в Україні, європейську інтеграцію України та важливість розблокування переговорного процесу щодо членства в ЄС.