Спікер Ради та міністр закордонних справ Німеччини обговорили необхідність посилення санкцій проти РФ
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль обговорили необхідність посилення санкцій проти Росії.
"Провів зустріч у Верховній Раді… з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем… Обговорили необхідність посилення санкцій проти росії — зокрема в енергетичній, металургійній та фінансовій сферах", - написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.
Він розповів, що мова також йшла про ключові питання безпеки, зокрема посилення української ППО та гарантії, які мають запобігти повторенню агресії.
Сторони також обговорили розвиток спільних проєктів у сфері оборонної промисловості та розширення виробництва озброєнь в Україні, європейську інтеграцію України та важливість розблокування переговорного процесу щодо членства в ЄС.