Зеленський обговорить з главою МЗС Німеччини збільшення постачання ППО

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем співпрацю з представниками оборонної промисловості країн, а також можливість збільшення постачання систем ППО IRIS-T.

"Iris-T- ми дуже пишаємось, що у нас вони є. І я думаю, ви дуже пишаєтесь якістю відповідних німецьких систем. Це ще одне питання, про яке б я говорив. Хотів би говорити з вами щодо нашого досвіду і щодо можливості збільшення постачання кількості відповідних систем, одних з найкращих систем протиповітряної оборони IRIS-T", - сказав Зеленський на початку зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем у Києві.

Президент зазначив, що до обговорення цього питання можуть доєднатися п’ять представників великих німецьких компаній оборонно-промислового комплексу і у "найближчі дні ця кількість буде до 20".

За його словами, в Україні буде розвиватися відповідний мілітарі-хаб, три з цих компаній працюють в країні, очікується ще четверта компанія.

"І про цю четверту компанію я також окремо хотів з вами, пане міністре, проговорити", - додав Зеленський, звертаючись до Вадефуля.