Інтерфакс-Україна
Події
14:50 23.07.2025

Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄС – МЗС Німеччини

2 хв читати
Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄС – МЗС Німеччини
Фото: https://www.facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував прийняття Україною закону, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), і зазначив, що це ускладнює її європейську інтеграцію.

"Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄС. Я очікую від України послідовного продовження боротьби з корупцією. Тому я зустрічався в Києві також із керівниками НАБУ та САП", - йдеться в заяві Вадефуля, опублікованій німецьким зовнішньополітичним відомством в соцмережі Х в середу.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок 263 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та САП. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС". В свою чергу, віцепремʼєр Качка у розмові Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його. У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок пройшли акції протесту проти законопроєкту.

Пізніше Зеленський підписав цей закон. Документ опубліковано в парламентському виданні "Голос України" 22 липня. Він набуває чинності в день, наступний за публікацією, тобто 23 липня.

Наразі народні депутати ініціюють збір підписів та підготовку конституційного подання до Конституційного суду України щодо закону про звуження повноважень НАБУ та САП.

Теги: #критика #набу #закон #сап #вадефуль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 23.07.2025
Антикорупційні інституції та незалежність правосуддя незамінні для будь-якої країни ЄС та кандидатів на членство - МЗС Румунії

Антикорупційні інституції та незалежність правосуддя незамінні для будь-якої країни ЄС та кандидатів на членство - МЗС Румунії

15:34 23.07.2025
МЗС Фінляндії: закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України викликає занепокоєння

МЗС Фінляндії: закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України викликає занепокоєння

15:32 23.07.2025
Арахамія відкидає заяви про наступ на антикорупційну інфраструктуру та заявляє про готовність Ради підтримати вирішення спірних питань

Арахамія відкидає заяви про наступ на антикорупційну інфраструктуру та заявляє про готовність Ради підтримати вирішення спірних питань

15:19 23.07.2025
Понад 60 бізнесових та громадських об’єднань закликали скасувати закон про НАБУ/САП – спільна заява

Понад 60 бізнесових та громадських об’єднань закликали скасувати закон про НАБУ/САП – спільна заява

14:59 23.07.2025
Качка: Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС

Качка: Україна готова вжити подальших законодавчих заходів для забезпечення відповідності стандартам ЄС

09:51 23.07.2025
Закон щодо НАБУ/САП набув чинності: опублікований у парламентській газеті 22 липня

Закон щодо НАБУ/САП набув чинності: опублікований у парламентській газеті 22 липня

05:21 23.07.2025
Железняк: Потрібно скасувати скандальний закон через Конституційний Суд

Железняк: Потрібно скасувати скандальний закон через Конституційний Суд

01:26 23.07.2025
Зеленський: Антикорупційна інфраструктура працюватиме — без російських впливів і зі справедливістю

Зеленський: Антикорупційна інфраструктура працюватиме — без російських впливів і зі справедливістю

01:09 23.07.2025
Втратити довіру суспільства легко через одну суттєву помилку керівництва – єврокомісар Кубілюс про події в Україні

Втратити довіру суспільства легко через одну суттєву помилку керівництва – єврокомісар Кубілюс про події в Україні

19:29 07.07.2025
Трамп розкритикував обвинувачів колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару

Трамп розкритикував обвинувачів колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару

ВАЖЛИВЕ

Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню – Зеленський

Ердоган і Єрмак скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій в Стамбулі

Арахамія відкидає заяви про наступ на антикорупційну інфраструктуру та заявляє про готовність Ради підтримати вирішення спірних питань

Українська делегація прибула до Туреччини, розпочала зустрічі з турецькою стороною в Анкарі, ввечері у Стамбулі пройде зустріч з РФ - джерело

НАБУ і САП закликають партнерів і надалі підтримувати Україну в боротьбі з агресією РФ

ОСТАННЄ

Україна в Стамбулі наполягатиме на негайному та повному припиненні вогню – Зеленський

Ердоган і Єрмак скоординували позиції перед зустріччю української і російської делегацій в Стамбулі

Західні політики зазначають важливість незалежності НАБУ і САП для євроінтеграції

Стефанчук: Рада готова працювати над розробкою ефективних законодавчих рішень для зміцнення довіри, підвищення результативності та збереження прозорості

Спалахи гострих кишкових інфекцій зафіксовані минулого тижня в трьох областях – МОЗ

МЗС Чехії: Україна належить до Європи, але наша підтримка не була і не буде карт-бланшем для будь-яких дій уряду

Генпрокурор про те, чи є справи на Кривоноса і Клименка: не досліджував це питання

СБУ повідомила про підозру п’ятьом російським генералам за обстріли правобережжя Херсонщини

Генпрокурор: Найближчими днями Гусакову заочно оголосять підозру

СБУ затримала агента ФСБ, який створив мережу схронів з вибухівкою для терактів на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА