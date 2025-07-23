Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄС – МЗС Німеччини

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розкритикував прийняття Україною закону, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП), і зазначив, що це ускладнює її європейську інтеграцію.

"Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до ЄС. Я очікую від України послідовного продовження боротьби з корупцією. Тому я зустрічався в Києві також із керівниками НАБУ та САП", - йдеться в заяві Вадефуля, опублікованій німецьким зовнішньополітичним відомством в соцмережі Х в середу.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок 263 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та САП. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС. Пізніше, після розмови з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС". В свою чергу, віцепремʼєр Качка у розмові Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський Союз залишаються повністю чинними.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його. У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок пройшли акції протесту проти законопроєкту.

Пізніше Зеленський підписав цей закон. Документ опубліковано в парламентському виданні "Голос України" 22 липня. Він набуває чинності в день, наступний за публікацією, тобто 23 липня.

Наразі народні депутати ініціюють збір підписів та підготовку конституційного подання до Конституційного суду України щодо закону про звуження повноважень НАБУ та САП.