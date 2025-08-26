Вадефуль: Путін повинен довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль за підсумками наради з колегами з Сполучених Штатів, Фінляндії. Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та України заявив, що тиск на Росію має бути посилений та Україна потребує гарантій безпеки.

"Путін повинен довести світові, що він нарешті готовий припинити війну проти України. Вчора я розмовляв зі своїми колегами. Ми одностайні: Україна потребує гарантій безпеки. Тиск на Росію потрібно посилити", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

Як повідомлялось, державний секретар США Марко Рубіо обговорив з європейськими міністрами закордонних справ, а також України спільні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого врегулювання російсько-української війни.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна потребуватиме гарантій безпеки, які будуть максимально наближені до рівня членства в НАТО.