12:48 21.11.2025

Глава МЗС Німеччини вважає пропозицію США не планом, а перерахуванням варіантів, які РФ і Україна мають обговорювати

Міністр закордонних справ Німеччини заявив, що план із врегулювання українського конфлікту, запропонований США, - це перелік тем і варіантів, які потребують подальшого опрацювання та обговорення.

"Мій американський колега Марко Рубіо вже говорив, що це не план, а перелік тем і варіантів, які необхідно адаптувати й обговорювати", - сказав Вадефуль в ефірі телеканалу ZDF.

Проте Вадефуль наголосив, що будь-які зусилля, які сприяють діалогу між сторонами, є "правильними й такими, що заслуговують на підтримку".

Крім того, глава МЗС наголосив на ролі Європи в можливих переговорах: "Ми беремо участь у цьому процесі. Сьогодні я детально обговорив це питання телефоном зі Стівом Віткоффом, спеціальним представником президента США".

За словами Вадефуля, він також провів розмову з главою турецького МЗС Хаканом Фіданом, який зазначив, що турецька сторона також зацікавлена в тому, щоб РФ і Україна розпочали переговори.

"Зараз ідеться про те, щоб забезпечити "найкращу можливу переговорну позицію для України", - сказав Вадефуль. Чим швидше буде досягнуто "переговорної фази", тим краще. Європа підтримує Україну. Позиція німецького уряду також чітка: "Ми підтримуємо Україну, як жодна інша європейська країна".

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи в четвер на запитання журналістів, чи можуть у Кремлі підтвердити інформацію про наявність плану щодо України, сказав: "Я можу за цим сюжетом лише сказати те, що ми повторили вже неодноразово (...): чогось нового додати до того, що говорилося в Анкориджі, ми не можемо. Якихось новацій у цьому випадку в нас немає".

