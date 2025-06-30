Інтерфакс-Україна
Події
16:35 30.06.2025

У "Дії" стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів

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У "Дії" стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів

В застосунку "Дія" стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників автомобілів, що стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних, повідомляється в Міністерства внутрішніх справ у понеділок.

"Послуга стане у пригоді у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних. Як скористатися послугою? Оберіть відповідний сервіс та вкажіть причину заміни техпаспорта, за потреби оберіть нові номерні знаки; Виберіть тип техпаспорта та спосіб доставки; Підтвердіть або оновіть контактні дані, підпишіть та оплатіть заяву протягом 24 годин ", - йдеться в повідомленні у Телеграмі.

МВС попереджає, що у випадку зміни технічних характеристик авто (наприклад, об’єм двигуна чи тип пального), потрібно буде звернутися до сервісного центру МВС.

За інформацією, послуга доступна, якщо вам більше 18 років, маєте податковий номер і біометричний документ у "Дії", а також якщо ви власник авто, і техпаспорт уже відображається у застосунку.

Теги: #техпаспорт #дія

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