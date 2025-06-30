Інтерфакс-Україна
Події
15:32 30.06.2025

У Румунії автобус із 60 українцями потрапив у ДТП, одна людина загинула, ще 5 – постраждалі – ЗМІ

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У селищі Ніколае Бальческу (повіт Бакеу, Румунія) у понеділок автобус з 60 громадянами України, серед яких 21 дитина, зіткнувся з мікроавтобусом, в якому перебувало п'ять осіб, в результаті зіткнення одна людина загинула, а кілька отримали серйозні травми, повідомляє Digi24.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди п'ятеро осіб віком від 27 до 65 років отримали травми — четверо з них перебували в мікроавтобусі, а одна — в автобусі, а також загинула 29-річна жінка з села Агаш, яка перебувала в мікроавтобусі", — повідомили представники поліції міста Бакеу.

Автобус, що перевозив громадян України, рухався з Бакеу до Адджуда, коли зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги.

Повідомляється, що автобусом керував 40-річний чоловік, іноземний громадянин, який був перевірений за допомогою алкотестера, результат був негативний.

Теги: #автобус #румунія #дтп

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