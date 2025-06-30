Кличко підписав рішення Київради про недовіру до першого заступника голови КМДА Поворозника

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що підписав рішення депутатів Київради щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

"Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно закону. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само, як і покривати нікого не буду", - написав Кличко в понеділок, 30 червня, у телеграм-каналі.

Саме того, наголосив він, було ухвалене рішення про проведення службового розслідування.

"До розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради. За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення! На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків", - додав Кличко.

В Київраді у вівторок відбулося голосування по проєкту рішення про висловлення недовіри першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику, депутати підтримали відповідне рішення 73 голосами "За", не голосували 21.

У ЗМІ повідомлялося, що перший заступник голови КМДА Микола Поворозник разом з іншими посадовцями 25 квітня знаходився на комунальній території Вишгородського "Водоканалу" на березі Київського моря за начебто святковим столом. Цього дня у столиці був оголошений день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 24 квітня. За словами журналістів, Поворозник цього дня відзначав свій день народження (народився він 10 квітня) та робив це у день жалоби і в робочий час.

Пізніше Київська міська влада звернулась до ГУ СБУ у місті Києві і Київській області та до військового командування столиці для з’ясування всіх обставин щодо правових підстав та організації й допомоги в прихованих зйомках столичних посадовців.