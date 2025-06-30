У Кривому Розі російський БПЛА влучив поряд з будівлею ТЦК, є поранені серед цивільних
В понеділок, 30 червня, росіяни нанесли удар за допомогою БпЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг, повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.
"Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.
На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.
Раніше голова Криворізької МВА Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок удару російських БПЛА постраждали три людини, один з постраждалих у важкому стані.