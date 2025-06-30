Інтерфакс-Україна
Події
12:52 30.06.2025

У Кривому Розі російський БПЛА влучив поряд з будівлею ТЦК, є поранені серед цивільних

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У Кривому Розі російський БПЛА влучив поряд з будівлею ТЦК, є поранені серед цивільних

В понеділок, 30 червня, росіяни нанесли удар за допомогою БпЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг, повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу. Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки.

На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.

Раніше голова Криворізької МВА Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок удару російських БПЛА постраждали три людини, один з постраждалих у важкому стані.

Теги: #тцк #кривий_ріг #бпла_рф

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