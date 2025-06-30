Інтерфакс-Україна
Події
11:10 30.06.2025

У Кривому Розі в результаті удару дронів троє поранених

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У Кривому Розі в результаті удару дронів троє поранених

В результаті російського удару із застосуванням "шахедів" в Кривому Розі постраждали люди, повідомив начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул.

"На зараз троє поранених. Один з них "важкий", вже в операційній", - написав Вілкул у телеграм-каналі.

Він зазначив, що в найближчому до місця удару палаці культури розгортається штаб допомоги. Там будуть надаватися будівельні матеріали і прийматися заяви на матеріальну допомогу від міста.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, серед поранених у Кривому Розі - двоє чоловіків та жінка. Чоловік 52 років – "важкий". 44-річна жінка та 54-річний чоловік отримали допомогу на місці. Їхній стан задовільний, повідомив Лисак.

За його словами, ворог спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Оборонці неба знищили 2 з них.

Теги: #кривий_ріг #бпла_рф

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