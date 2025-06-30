Інтерфакс-Україна
Події
11:51 30.06.2025

ДБР повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям, які відмовились виконати бойовий наказ командирів

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ДБР повідомило про підозру чотирьом військовослужбовцям, які відмовились виконати бойовий наказ командирів

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям однієї з частин у Київській області, які в умовах воєнного стану свідомо не виконали бойовий наказ командирів та відмовились вирушити до району проведення бойових дій, повідомляє ДБР.

"Встановлено, що у різний час військовослужбовці однієї з частин, дислокованої на Київщині, попри придатність до служби, відмовились вирушити до району проведення бойових дій. На відміну від своїх побратимів, які виконали наказ, ці солдати свідомо і відверто проігнорували розпорядження, діючи всупереч чинному законодавству", - йдеться в повідомленні на сайті Бюро у понеділок.

За інформацією відомства, всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 402 КК України — непокора, вчинена в умовах воєнного стану та взято під варту.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За повідомленням пресслужби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, йдеться про військовослужбовців Нацгвардії.

Теги: #наказ #військовослужбовці #відмова #дбр

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