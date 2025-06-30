Шмигаль обговорив із президенткою ЄБРР підготовку до Конференції з відновлення, що відбудеться у Римі в липні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Іспанії на полях Конференції ООН з фінансування розвитку обговорив з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо підготовку до Конференції з відновлення, що відбудеться у Римі в липні 2025 року.

"Подякував за майже 7 млрд євро інвестицій, залучених від початку повномасштабного вторгнення для підтримки української економіки, зокрема на реалізацію проєктів критичної інфраструктури. ЄБРР активно співпрацює з українськими державними компаніями, зокрема "Укрзалізницею", "Укренерго", "Нафтогазом". Особливо вдячний за ухвалення цього року 270 млн євро кредиту для "Нафтогазу" для екстрених закупівель газу", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Також сторони обговорили підготовку до Конференції з відновлення, що відбудеться у Римі в липні.

"Опрацьовуємо підписання важливих документів щодо співпраці з ЄБРР як у державному, так і приватному секторах. Зокрема у сфері енергетики, зв'язку, транспорту. Готуються нові проєкти у містах та громадах. Продовжуємо втілювати наші попередні домовленості, досягнуті на Spring Meetings у Вашингтоні", - додав Шмигаль.

Серед іншого, прем'єр наголосив, що важливим джерелом фінансування відновлення мають стати конфісковані російські активи.