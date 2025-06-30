Інтерфакс-Україна
Події
09:05 30.06.2025

Сили оборони знешкодили 74 зі 107 ударних БпЛА

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Сили оборони знешкодили 74 зі 107 ударних БпЛА
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони знешкодили 74 зі 107-ми ударних БпЛА, основний напрямок удару відбувався на Харківщині та Донеччині, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 64 збито вогневими засобами ураження, 10 локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - сказано в телеграмі вранці понеділка.

Як зазначають Повітряні сили, в ніч на 30 червня (із 22.00 29 червня) противник атакував 107-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму.

Основний напрямок удару – Донеччина та Харківщина, підкреслили у командуванні.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Теги: #ппо #бпла_рф

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