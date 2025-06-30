Інтерфакс-Україна
Події
08:12 30.06.2025

Окупанти за добу втратили 1070 осіб та 85 од. автотехніки - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів, 4 танка, 7 бронемашин, 29 артсистем, 172 БПЛА, а також 85 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1020010 (+1070) осіб, танків – 10980 (+4) од, бойових броньованих машин – 22922 (+7) од, артилерійських систем – 29718 (+29) од, РСЗВ – 1427 (+2) од, засоби ППО / anti-aircraft systems – 1190 (+1) од, літаків – 420 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+3) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42796 (+172), крилаті ракети – 3436 (+42), кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни – 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 53593 (+85) од, спеціальна техніка – 3921 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02X2wd3xUTX8AJU2aRZBgwmxcTy517kPPpvfMSukM67xY1Hbx5ZcAQwNtNBFAZ5tx8l

Теги: #генштаб #втрати #рф

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