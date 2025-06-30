Інтерфакс-Україна
Події
07:20 30.06.2025

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, є жертва - Федоров

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Російські війська за добу здійснили 375 обстрілів по 10 населених пунктах Запорізької області, є жертва, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 375 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області", - сказано в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 5 авіаційних обстрілів по Степногірську, Приморському, Оріхову та Гуляйполю, а 221 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 13 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське та Новоданилівку, а 136 артобстрілів завдано по території  Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 18 повідомлень про руйнування житла та автівок.

Тим часом, за словами глави ОВА, 70-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки по Василівському району.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21406

Теги: #жертва #запорізька #обстріли

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