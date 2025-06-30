Іран вимагає від ООН визнання Ізраїлю та США відповідальними за 12-денну війну

Іран вимагає від ООН визнання Ізраїлю та США винними у 12-денній війні, повідомляє The Guardian.

"Ми офіційно просимо Раду Безпеки визнати ізраїльський режим та Сполучені Штати ініціаторами акту агресії та визнати їхню подальшу відповідальність, включаючи виплату компенсації та репарацій", – написав міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, опублікованному в неділю.

Офіційної відповіді на це від Ізраїлю чи США поки що не було.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2025/jun/29/donald-trump-calls-ceasefire-israel-hamas-gaza-middle-east-crisis-latest-updates-news?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-68613ad28f087443bddc7eb9#block-68613ad28f087443bddc7eb9