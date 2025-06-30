На Сумщині підготували місця для тимчасового й тривалого проживання евакуйованих мешканців
Мешканців прикордонних громад Сумської області розміщуватимуть в підготовлених будинках, квартирах та гуртожитках, повідомила пресслужба Сумської ОВА.
"Для тих, хто потребує розселення, в області підготовлені місця для тимчасового й тривалого проживання – будинки, квартири, гуртожитки", - сказано в телеграмі.
Повідомляється, що за тиждень із прикордонних громад Сумщини виїхали майже 500 людей, серед них – 21 дитина, а з початку евакуації на більш безпечні території переїхали вже близько 60 тисяч мешканців – це понад 60% від тих, хто підлягає евакуації.
"Якщо ви досі перебуваєте в зоні постійної небезпеки – не зволікайте з евакуацією", - підкреслили в ОВА.
У відомстві опублікували контакти для отримання інформації щодо житла:
Роменський район – +38 (098) 510 46 62
Конотопський район – (05447) 6-24-03
Шосткинський район – +38 (093) 326 50 06
Охтирський район – +38 (066) 684 01 72 / +38 (099) 617 52 04
Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/36687