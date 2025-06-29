Ворог активізувався на Покровському та Лиманському напрямках – Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення, з них на Покровському напрямку ворог атакував 28 разів, на Лиманському – 19, на Північно-Слобожанському і Курському – 15, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

Так, на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки. Авіаударів зазнали Муравка та Новопавлівка.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські військові знешкодили 138 окупантів, з них 86 – безповоротно. Знищено один танк, сім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли та чотири безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено три мотоцикли противника.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське у Серебрянському лісництві та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового. Три боєзіткнення тривають.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські військові відбили 12 штурмових дій окупантів, ще три боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, та здійснив 288 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три атаки у районах Вовчанська, ще два бої тривають. Авіація противника вдарила КАБами по населених пунктах Синельниково, Вільхуватка; НАРами ворог атакував Вовчанські Хутори, Окіп та Охрімівку.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій у напрямках Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Сіверському напрямку українські військові успішно зупинили чотири атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог шість разів намагався вклинитися в українську оборону – в районах Дачного, Торецька, Яблунівки, одне боєзіткнення ще триває.

На Новопавлівському напрямку оборонці зупинили вісім атак противника в районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення. Противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське, один бій ще триває. Під удар авіації загарбників потрапило Приморське.

На Придніпровському напрямку протягом дня відбулось п’ять боєзіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0bDHDXfVRAdWbCN3p7jVYmurfQr9rwvJNNSg3aGwCEGfyZC5zmXRqdP2jG9Wuxjr1l