Інтерфакс-Україна
Події
20:46 29.06.2025

Трамп пропонує зняття санкцій проти Ірану, якщо він буде мирним

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Президент США Дональд Трамп припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану.

"Якщо вони (іранці – ІФ-У) виконають свою роботу, якщо вони будуть мирними і якщо вони зможуть показати нам, що не будуть завдавати більше шкоди, я зніму санкції", – сказав він сказав в інтервʼю Fox News.

Трамп заявив, що США наразі зберігають санкції проти Ірану.

Заява президента США стала частиною його кампанії тиску останніх днів, спрямоваа на повернення Ірану до переговорів про ядерну програму.

Як повідомлялося, Трамп у п'ятницю заявив, що він нещодавно вів роботу над скасуванням санкцій щодо Тегерана, однак після заяв верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї відмовився від цього завдання.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=YdqKZDJQoDw

Теги: #іран #санкції #трамп #сша

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