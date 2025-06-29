Інтерфакс-Україна
Події
18:52 29.06.2025

Унаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини загинув чоловік та сталася пожежа в гімназії

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Російські війська в неділю обстрілювали Дніпропетровську область з артилерії та безпілотниками, внаслідок чого загинув чоловік та сталася пожежа в гімназії, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Кілька разів за день ворог бив по Нікополю, застосовуючи БпЛА та артилерію. Понівечена інфраструктура. Головне – ніхто не постраждав", - написав він в телеграмі.

Крім того, за словами Лисака, цілив агресор і по Синельниківщині. Потерпали Маломихайлівська, Новопавлівська і Межівська громади. Внаслідок чого загинув чоловік. Сталася пожежа в гімназії.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/22536

Теги: #жертва #дніпропетровська #обстріли

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