Унаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини загинув чоловік та сталася пожежа в гімназії

Російські війська в неділю обстрілювали Дніпропетровську область з артилерії та безпілотниками, внаслідок чого загинув чоловік та сталася пожежа в гімназії, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Кілька разів за день ворог бив по Нікополю, застосовуючи БпЛА та артилерію. Понівечена інфраструктура. Головне – ніхто не постраждав", - написав він в телеграмі.

Крім того, за словами Лисака, цілив агресор і по Синельниківщині. Потерпали Маломихайлівська, Новопавлівська і Межівська громади. Внаслідок чого загинув чоловік. Сталася пожежа в гімназії.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/22536