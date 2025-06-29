Сіярто стверджує, що США скасували санкції, які заважали Угорщині будувати АЕС разом з РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що уряд США нібито скасував санкції, які затримували заплановане розширення Угорщиною її АЕС "Пакш" у співпраці з російською корпорацією "Росатом".

"США скасували санкції, які блокували будівництво атомної електростанції Пакш-2. Ці політично мотивовані заходи були запроваджені адміністрацією Байдена безпосередньо перед тим, як Дональд Трамп вступив на посаду. Вдячний адміністрації Трампа, оскільки цей проєкт гарантуватиме наше майбутнє енергопостачання", - написав Сіярто в соцмережі Х у неділю.

Видання Bloomberg повідомляє, що проєкт розширення атомної електростанції пов'язаний з РФ.

"Проєкт, який очолює російський партнер Угорщини – корпорація "Росатом", останніми роками страждає від юридичних проблем та значних затримок. Прем'єр-міністр Віктор Орбан також часто конфліктує з колегами з Європейського Союзу через свої тісні зв'язки з Росією, яка постачає основну частину імпорту енергоносіїв до Угорщини", - пише видання.

Голова МЗС Угорщини також сказав, що Суперечки з ЄС щодо закупівель нафти та газу, ймовірно, продовжаться, незважаючи на прогрес на ядерному фронті.

"Будівництво основних одиниць обладнання для АЕС "Пакш" триває в Росії та Франції. В Пакші будівництво тепер може йти швидшими темпами", - сказав Сіярто.

З боку США не було ніяких підтверджень скасування будь-яких санкцій, повідомляє видання.