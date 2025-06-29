Вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами, обійшлося постраждалих, повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні. Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби", - написав Козацький в телеграм-каналі у неділю вранці.

Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/22276