07:43 29.06.2025
Ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами
Вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами, обійшлося постраждалих, повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні. Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби", - написав Козацький в телеграм-каналі у неділю вранці.
Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/22276