Інтерфакс-Україна
Події
07:43 29.06.2025

Ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами

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Вночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами, обійшлося постраждалих, повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні. Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби", - написав Козацький в телеграм-каналі у неділю вранці.

Джерело: https://t.me/kozytskyy_maksym_official/22276

Теги: #рф #львів #атака

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