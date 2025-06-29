Інтерфакс-Україна
Події
07:02 29.06.2025

Іран розпочав ремонт на ядерному об'єкті в Натанзі після ударів США

1 хв читати

Іран розпочав ремонтні роботи на підземному ядерному об'єкті в Натанзі, ймовірно у відповідь на недавні авіаудари США, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на супутникові знімки, зроблені у четвер.

"Комерційні супутникові знімки, зроблені 27 червня, показують, що Іран засипав кратер, утворений американськими бомбами GBU-57, що руйнують бункери. На знімках видно, що на місці падіння бомби знаходяться два намети і вантажівка, що може свідчити про активну фазу ремонту",- йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/iran-update-june-28-2025

Теги: #натанзі #іран #ядерний #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:37 29.06.2025
Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

21:18 28.06.2025
Іран закрив доступ гендиректору МАГАТЕ на свої ядерні обʼєкти

Іран закрив доступ гендиректору МАГАТЕ на свої ядерні обʼєкти

11:46 28.06.2025
США не використовували протибункерні бомби проти іранського ядерного об'єкта в Ісфагані через глибину його залягання - ЗМІ

США не використовували протибункерні бомби проти іранського ядерного об'єкта в Ісфагані через глибину його залягання - ЗМІ

10:29 28.06.2025
Трамп спростував повідомлення ЗМІ про плани США профінансувати іранську мирну ядерну програму

Трамп спростував повідомлення ЗМІ про плани США профінансувати іранську мирну ядерну програму

09:36 28.06.2025
Американський сенат не ухвалив резолюцію, яка заборонила б Трампу атакувати Іран без схвалення конгресу - ЗМІ

Американський сенат не ухвалив резолюцію, яка заборонила б Трампу атакувати Іран без схвалення конгресу - ЗМІ

03:35 28.06.2025
Міндовкілля: Американсько-український інвестфонд - відкрите вікно можливостей для залучення інвестицій у відбудову країни

Міндовкілля: Американсько-український інвестфонд - відкрите вікно можливостей для залучення інвестицій у відбудову країни

00:27 28.06.2025
Трамп припустив можливість передачі Україні систем Patriot

Трамп припустив можливість передачі Україні систем Patriot

21:03 27.06.2025
Трамп відмовляється від скасування санкцій щодо Ірану

Трамп відмовляється від скасування санкцій щодо Ірану

20:59 27.06.2025
Трамп вважає, що Іран поки не зможе відновити ядерну програму

Трамп вважає, що Іран поки не зможе відновити ядерну програму

20:19 26.06.2025
Саміт ЄС закликав до припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників

Саміт ЄС закликав до припинення вогню в Газі та звільнення всіх заручників

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

Зеленський у День Конституції: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

ОСТАННЄ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Унаслідок атаки РФ на Черкащині постраждали троє осіб

У Греції обмежили роботу надворі через 40°С спеку

У Британії вилучили одну з рекордних партій кокаїну на майже GBP100 млн

У багатьох містах Німеччини пройшли ЛГБТ-прайди з тисячами учасників

Російська пропаганда поширює фейк про військових-браконьєрів на Сумщині

Росіяни атакували гуманітарний автобус в Дніпропетровській області

Окупанти втратили 198 військових на покровському напрямку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 111 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА