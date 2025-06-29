Іран розпочав ремонт на ядерному об'єкті в Натанзі після ударів США

Іран розпочав ремонтні роботи на підземному ядерному об'єкті в Натанзі, ймовірно у відповідь на недавні авіаудари США, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на супутникові знімки, зроблені у четвер.

"Комерційні супутникові знімки, зроблені 27 червня, показують, що Іран засипав кратер, утворений американськими бомбами GBU-57, що руйнують бункери. На знімках видно, що на місці падіння бомби знаходяться два намети і вантажівка, що може свідчити про активну фазу ремонту",- йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.understandingwar.org/backgrounder/iran-update-june-28-2025