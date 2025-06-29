05:16 29.06.2025
Унаслідок атаки РФ на Черкащині постраждали троє осіб
Внаслідок нічної масштабної атаки на Черкащині постраждали троє людей, була пошкоджена інфраструктура, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих. Усі служби працюють. Деталі згодом. Загроза все ще зберігається. Будьте обережні", - написав Табурець в телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/14296