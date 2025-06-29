Унаслідок атаки РФ на Черкащині постраждали троє осіб

Внаслідок нічної масштабної атаки на Черкащині постраждали троє людей, була пошкоджена інфраструктура, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Через ворожі атаки маємо наслідки для цивільної інфраструктури. За попередніми даними, троє постраждалих. Усі служби працюють. Деталі згодом. Загроза все ще зберігається. Будьте обережні", - написав Табурець в телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/cherkaskaODA/14296