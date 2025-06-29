Інтерфакс-Україна
Події
04:27 29.06.2025

У Греції обмежили роботу надворі через 40°С спеку

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У Греції запровадили додаткові заходи безпеки у зв’язку зі спекотною погодою з денними максимумами понад 40°С, повідомляє Reuters.

"У п’ятницю в Греції через спекотну погоду заборонили виконання робіт на вулиці для працівників будівельної галузі, а також роботу кур’єрів у період з 9 години ранку до 14:00", - йдеться в повідомленні.

Роботодавців закликали дозволити своїм працівникам працювати дистанційно, коли це можливо, та рекомендували населенню уникати поїздок та перебування надворі у найспекотніші години. У п’ятницю температура повітря в Афінах у денні години перевищила 40°С.

Джерело: https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/tourists-residents-seek-shade-temperatures-soar-athens-2025-06-27/

Теги: #робота #погода #спека #греція

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