Інтерфакс-Україна
Події
00:31 29.06.2025

Росіяни атакували гуманітарний автобус в Дніпропетровській області

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Російські військові у суботу здійснили авіаудар з дрона по автобусу гуманітарної місії "Проліска", який прямував на евакуацію мирного населення із Синельниківського району Дніпропетровщини, про напад повідомив керівник місії Євген Каплін у Facebook.

"Російсько-терористичні війська сьогодні вранці атакували автобус Гуманітарна місія "Проліска" дроном-бомбером, коли той їхав на евакуацію в Дніпропетровській області забирати родини з дітьми з населених пунктів Синельниківського району, де оголошена примусова евакуація. Скид боєприпасу осколково-фугасної дії відбувся в полуметрі від транспортного засобу. Внаслідок ураження в мікроавтобусі були пошкоджені задні колеса, уражений паливний бак, вибиті вікна, понівечений салон, пробитий кардан", - написав Каплін.

Він додав, що в момент інциденту в автобусі ще не їхали евакуйовані, автобус тільки прямував за ними. Водій евакуаційного екіпажу залишився живим і неушкодженим.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/195cxsBHEE/

Теги: #гуманітарний #автобус #атака

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