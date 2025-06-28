Україна буде запрошувати Навроцького - Зеленський

Для України важливо зберегти сильний діалог з Польщою, тому будуть запрошувати новообраного президентом Польщі Кароля Навроцького, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ви знаєте, що для нас важливо зберігати тісний, сильний діалог між нашими країнами, авжеж будемо запрошувати нового президента в Україну і з радістю, якщо буде запрошувати і мене в Польщу. Я завжди на такі запрошення позитивно реагую", - сказав Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

За словами Зеленського, найголовнішим завданням у роботі між державами буде залишатися питання, як зупинити Росію. Також президент наголосив на важливості єдності між Україною та Польщою.

"Я вважаю, що сьогодні на східному напрямку Європи наш союз, економіка, спільне виробництво, ко-продакшн, технології - все це дуже важливо. І мені здається, ми всі в цьому зацікавлені, незважаючи на будь-які інші запитання", - додав він.