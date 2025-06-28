Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

Україна на рівні міністерств та керівника Офісу президента продовжить спілкуватися з командою президента США Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Далі на своєму рівні ми домовилися - будуть міністри оборони спілкуватися, також держсекретар США і міністр закордонних справ, і на різному рівні голова мого офісу і також його колеги з американської сторони", - сказав Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.