Інтерфакс-Україна
Події
15:13 28.06.2025

Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

1 хв читати
Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

Україна на рівні міністерств та керівника Офісу президента продовжить спілкуватися з командою президента США Дональда Трампа, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Далі на своєму рівні ми домовилися - будуть міністри оборони спілкуватися, також держсекретар США і міністр закордонних справ, і на різному рівні голова мого офісу і також його колеги з американської сторони", - сказав Зеленський під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

Теги: #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:51 28.06.2025
Дуда сподівається, що співпраця між Україною та Польщею збережеться на десятиліття

Дуда сподівається, що співпраця між Україною та Польщею збережеться на десятиліття

15:46 28.06.2025
У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців та українок державними нагородами

У День Конституції Володимир Зеленський відзначив видатних українців та українок державними нагородами

15:40 28.06.2025
Україна буде запрошувати Навроцького - Зеленський

Україна буде запрошувати Навроцького - Зеленський

15:31 28.06.2025
Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

15:06 28.06.2025
Зеленський і Дуда поклали квіти до меморіалу загиблих героїв України

Зеленський і Дуда поклали квіти до меморіалу загиблих героїв України

14:29 28.06.2025
Зеленський у День Конституції: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі

Зеленський у День Конституції: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі

12:36 28.06.2025
Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

10:29 28.06.2025
Трамп спростував повідомлення ЗМІ про плани США профінансувати іранську мирну ядерну програму

Трамп спростував повідомлення ЗМІ про плани США профінансувати іранську мирну ядерну програму

09:36 28.06.2025
Американський сенат не ухвалив резолюцію, яка заборонила б Трампу атакувати Іран без схвалення конгресу - ЗМІ

Американський сенат не ухвалив резолюцію, яка заборонила б Трампу атакувати Іран без схвалення конгресу - ЗМІ

02:37 28.06.2025
Зеленський обговорив з дипломатами якнайшвидше виконання домовленостей з міжнародними партнерами

Зеленський обговорив з дипломатами якнайшвидше виконання домовленостей з міжнародними партнерами

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Дуда обговорили безпекову ситуацію, стан дипломатії

Зеленський у День Конституції: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

Зеленський нагородив президента Польщі Дуду орденом Свободи

Ворог атакував Україну 23-ма ударними БпЛА, знешкоджено 22, зафіксовано влучання у 1 локації в Одесі, а також падіння збитих на 8 локаціях - ПС

ОСТАННЄ

Зеленський нагородив Дуду орденом Свободи

Спецоперація СБУ: знищено ворожий ЗГРК "Панцир-С1" та три гелікоптери

Дрони ГУР уразили об’єкти арсеналу ворога у Брянську - джерела

УЧХ допомагав постраждалим через російську атаку БпЛА Одеси

Викрито злочинну організацію на чолі з колишнім заступником мера Харкова, вони підозрюються у заволодінні 5,4 млн грн, виділених на фортифікації - генпрокурор

На Харківщині потонув підліток

Внаслідок ворожої атаки в Запорізькій області поранено дитину - ОВА

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища вночі

У неділю у західних областях та на Лівобережжі очікуються невеликі короткочасні дощі

Двоє дітей постраждали внаслідок вибуху невідомого предмету на Харківщині – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА