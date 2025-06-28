Зеленський у День Конституції: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у 29-у річницю з дня ухвалення Конституції держави виступив зі спеціальним відеозверненням, записаним на Софійській площі у Києві у присутності президента Польщі Анжея Дуди та представників дипломатичного корпусу.

"Перше слово її першої статті – "Україна". І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити", - заявив він.

Зеленський зазначив, що українці – нація, яка складається з громадян, які в силах відстояти те, у "що вірять, і те, чого прагнуть".

"Ми держава мільйонів людей. Але мільйони для нас ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, що складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. І саме завдяки цьому Україна є. Україна – це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом – Україна", - наголосив очільник Української держави.

Він зазначив, що суспільний договір "між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе".

"І суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що Україна понад усе, українці – наша незалежність, наші права, наші мрії – усього народу – понад усе. І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно. Бо це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях. Про всіх нас із вами. Про громадян, які наповнюють життям Україну. Вітаю всіх українців із Днем Конституції України!", - акцентував президент.

Також Зеленський відзначив всіх тих українців, хто робить "важливе" кожного дня.

"Сьогодні, у День Конституції України, ми дякуємо всім, хто робить важливе кожного дня. Ті, хто на фронті з 2014-го року. Хто доставляє все, що потрібно. Хто долає вогонь і темряву, щоб у наших містах і селах було життя. Хто наодинці тримав позиції декілька днів поспіль. Хто отримав тяжкі поранення, але не втратив дух і здолав шість марафонів світової серії. Хто робить надскладні операції 24/7, бо в справі порятунку немає восьмигодинного робочого дня, а є цілодобова потреба боротися за життя. Наші воїни, наші волонтери, медики, учителі, митці, наші спортсмени, мільйони українських громадян – усе це люди, чиї дух і витримка відповідають викликам часу" – сказав президент.

Зеленський зазначив, що у справі захисту України ми не поодинокі, та подякував президентові Дуді та іншим партнерам за підтримку та допомогу.

"Поруч із нами справжні друзі. Побратими. Держави-союзники й цілі народи. Їхній солідарності та небайдужості до нас присвячена Алея сміливості, що розташована на площі Конституції. Алея сміливості, де написані імена тих, хто був з Україною на початку та продовжує бути з нею зараз. Серед таких людей Анджей Дуда. Президент Польщі, відзначений одним із перших на Алеї сміливості, він продовжує бути з нами. І сьогодні він саме тут… Дякую тобі за єдність, яку ми не втратили, – український і польський народи… А також ми дякуємо всім народам цивілізованого світу за єдність довкола України. Єдність із Європою. Єдність із Америкою. Єдність світу, який розуміє, що таке боротися за найбільше конституційне право кожного народу – невід’ємне право на життя. Невід’ємне право на незалежність. Невід’ємне право жити в мирі. Жити в спокої, розвитку, у вільній Україні", - акцентував президент.

Також президент України оголосив про нагородження найвищою нагородою держави – званням Героя України молодшого сержанта Олександра Іванцова, вчителя Володимира Захлюпаного, медикиню групи "Білі янголи" Олену Ставицьку та полковника Повітряних сил Віктора Поливяного (посмертно).

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих героїв.