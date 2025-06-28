УЧХ допомагав постраждалим через російську атаку БпЛА Одеси

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Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим через російську дронову атаку Одеси.

"Цієї ночі волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з представниками інших спеціальних служб Одеси надавали допомогу постраждалим внаслідок чергового удару по місту", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Волонтери здійснювали обхід будинків та прилеглої території для виявлення постраждалих. Вони надавали першу допомогу постраждалим з різними ступенями поранень, а одного пораненого транспортували до лікарні. Волонтери також надавали першу психологічну допомогу постраждалим та їхнім рідним.

До реагування були залучені волонтери загону швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста та Київської області.

Як повідомлялось, внаслідок атаки російських дронів-камікадзе Одеси, 2 загиблих, 9 поранених. Пошкоджено житлові будинки, де виникли загоряння квартир, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби.Усі пожежі були ліквідовані.