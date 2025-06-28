На Харківщині потонув підліток

У селі Новоселівка Нововодолазької громади Харківської області водолази дістали з річки Вільхуватка тіло 13-річного хлопчика, який потонув напередодні ввечері.

"Увечері пошуки не дали результатів. Наступного дня до пошукових робіт долучились водолази Харківської обласної аварійно-рятувальної водолазної служби, котрі й дістали тіло підлітка з води", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, за попередніми даними, у п'ятницю ввечері підліток прийшов на пляж з товаришем без супроводу дорослих. Він зайшов до водойми поплавати, однак невдовзі зник з поля зору. Свідки події одразу зателефонували на лінію 102. На місце події прибули працівники поліції, слідчо-оперативна група, рятувальники та медики. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.

Це вже другий випадок загибелі дитини на водоймах Харківської області за тиждень. Як повідомлялося, 25 червня у Дергачах у річці Лопань загинула 11-річна дівчинка, яка купалася у непристосованому для цього місці.