Інтерфакс-Україна
Події
11:46 28.06.2025

США не використовували протибункерні бомби проти іранського ядерного об'єкта в Ісфагані через глибину його залягання - ЗМІ

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США не використовували протибункерні бомби проти іранського ядерного об'єкта в Ісфагані через глибину його залягання - ЗМІ

Військові США не стали завдавати удару протибункерними бомбами по іранському ядерному об'єкту в Ісфагані, який виявився розташованим надто глибоко під землею, його не можна було вразити такою зброєю, повідомляє CNN з посиланням на чотири джерела.

"Під час брифінгу в четвер голова Об'єднаного комітету начальника штабів генерал Ден Кейн заявив, що минулими вихідними військові США не застосовували протибункерних бомб по одному з найбільших іранських ядерних об'єктів, бо той розташовувався занадто глибоко, і бомби, імовірно, не були б ефективними", - інформує телеканал.

За даними CNN, у Вашингтоні вважають, що в Ісфагані під землею зберігали 60% іранського збагаченого урану. По цій цілі США завдали ударів лише крилатими ракетами Tomahawk з підводного човна. При цьому бомбардувальники B-2 скинули бомби на об'єкти у Фордо і Натанзі.

Секретний брифінг для конгресменів провели Кейн, шеф Пентагону Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо і директор ЦРУ Джон Реткліфф. За словами співрозмовника CNN, Реткліфф стверджував, що більшість збагаченого урану Іран зберігає в підземеллях в Ісфагані та Фордо.

Раніше сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив телеканалу, що деякі об'єкти Ірану розташовані так глибоко під землею, що США нездатні дістатися до них.

Конгресмени-республіканці після брифінгу також висловлювали припущення, що удари США не знищили всі іранські ядерні матеріали. Так, член Палати представників Майкл Макколл заявляв, що саме тому тепер для прояснення ситуації Тегеран має сісти за стіл переговорів зі США та МАГАТЕ. Член Палати представників Грег Мерфі зазначав, що США хотіли лише ліквідувати деякі аспекти іранської ядерної програми, знищення ядерних матеріалів не входило до списку завдань операції.

Напередодні президент США Дональд Трамп повторив, що, на його думку, високозбагачений уран, який був у Тегерані на момент ударів США, не міг уціліти, тому що це занадто важкий для перевезення матеріал, його не могли встигнути евакуювати з-під бомбардувань.

22 червня США завдали удару по трьох ядерних об'єктах в Ірані: у Фордо, Ісфагані та Натанзі. Цьому передували військові дії Ізраїлю проти цієї країни, метою яких декларувалося знищення ядерної програми Ірану. Згодом Трамп оголосив перемир'я, з яким погодилися Іран та Ізраїль. Перемир'я дотримується досі.

У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що удари США не призвели до ліквідації іранської ядерної програми.

Теги: #іран #сша

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