В Одесі до 9 зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по багатоповерхівці - поліція

Фото: https://t.me/UA_National_Police/

До 9 осіб зросла кількість поранених внаслідок атаки російських дронів-камікадзе Одеси, кількість загиблих лишається незмінною, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Одещина. двоє людей загинули, ще щонайменше девʼятеро – поранені, серед них двоє дітей: поліцейські фіксують воєнний злочин рф", - сказано в телеграмі.

Крім того, внаслідок удару БпЛА пошкоджено житлові будинки, де виникли загоряння квартир, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби.

Усі пожежі були ліквідовані співробітниками ДСНС, зазначили в поліції.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на суботу вдарили безпілотниками по Одесі. Уночі повідомляли про шістьох постраждалих та загибле подружжя.