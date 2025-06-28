Інтерфакс-Україна
Події
09:12 28.06.2025

В Одесі до 9 зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по багатоповерхівці - поліція

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В Одесі до 9 зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по багатоповерхівці - поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/

До 9 осіб зросла кількість поранених внаслідок атаки російських дронів-камікадзе Одеси, кількість загиблих лишається незмінною, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Одещина. двоє людей загинули, ще щонайменше девʼятеро – поранені, серед них двоє дітей: поліцейські фіксують воєнний злочин рф", - сказано в телеграмі.

Крім того, внаслідок удару БпЛА пошкоджено житлові будинки, де виникли загоряння квартир, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби.

Усі пожежі були ліквідовані співробітниками ДСНС, зазначили в поліції.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на суботу вдарили безпілотниками по Одесі. Уночі повідомляли про шістьох постраждалих та загибле подружжя.

Теги: #одеса #нацполіція_україни #обстріл

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