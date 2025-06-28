В Одесі до 9 зросла кількість постраждалих через удар БпЛА по багатоповерхівці - поліція
До 9 осіб зросла кількість поранених внаслідок атаки російських дронів-камікадзе Одеси, кількість загиблих лишається незмінною, повідомила пресслужба Національної поліції України.
"Одещина. двоє людей загинули, ще щонайменше девʼятеро – поранені, серед них двоє дітей: поліцейські фіксують воєнний злочин рф", - сказано в телеграмі.
Крім того, внаслідок удару БпЛА пошкоджено житлові будинки, де виникли загоряння квартир, адміністративну будівлю та іншу цивільну інфраструктуру, транспортні засоби.
Усі пожежі були ліквідовані співробітниками ДСНС, зазначили в поліції.
Як повідомлялося, російські війська в ніч на суботу вдарили безпілотниками по Одесі. Уночі повідомляли про шістьох постраждалих та загибле подружжя.