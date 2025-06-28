Інтерфакс-Україна
Події
08:31 28.06.2025

Сирський військовим в День Конституції: це правове ядро держави і ми стоїмо 11-й рік в обороні

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Сирський військовим в День Конституції: це правове ядро держави і ми стоїмо 11-й рік в обороні

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українських військовослужбовців з Днем Конституції.

"Шановні українські воїни – захисники й захисниці України та її Основного Закону. Конституція – це правове ядро нашої держави. Вона визначає наш суспільний лад, державний устрій, права і свободи громадян, а також обов’язок: захищати незалежність і територіальну цілісність України", - написав він у телеграмі.

Сирський зазначив, що для нього як головнокомандувача ЗСУ, і для сотень тисяч українців, які боронять державу, ця норма Конституції стала сенсом життя.

"Оборона України, захист її суверенітету і територіальної цілісності покладаються на Збройні Сили України. І ми виконуємо цей обов’язок – щоденно, рішуче, зі зброєю в руках. Ми стоїмо одинадцятий рік. Б’ємо нещадно ворога. Розвиваємо армію і воєнні технології. Залучаємо партнерів світу – і віримо у перемогу України. Усе це неможливо уявити без чіткої правової системи держави, яка працює у тісному зв’язку із суспільством", - наголосив головнокомандувач.

Сирський подякував військовим, хто щодня "ризикуючи життям і здоров’ям" виконує статтю 65 Конституції України про захист Вітчизни.

"Вшановую пам’ять усіх, хто загинув, боронячи нашу землю, наше небо – й основи нашої Конституці", - додав він.

 

Теги: #сирський #конституція_україни

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