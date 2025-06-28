Інтерфакс-Україна
Події
07:15 28.06.2025

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, є постраждалі - Федоров

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Російські війська за добу здійснили 459 обстрілів по 12 населених пунктах Запорізької області, дві людини постраждали, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 459 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Щербакам та Затишшю, а 312 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та. Чарівне.

Також 14 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку, а 121 артобстріл завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новопавлівки.

Крім того, надійшло 20 повідомлень про руйнування житла, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Федоров зазначив, що чоловік та жінка поранені внаслідок ворожих атак на Пологівський та Василівський райони.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/44542

Теги: #постраждалі #запорізька #обстріли

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