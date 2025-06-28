28 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1221 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1221 RUSSIAN AGRESSION

28 червня відзначають День Конституції України.

Також сьогодні Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин, День молочного шоколаду, Міжнародний день пірсингу, Міжнародний день соціального бізнесу, Міжнародний день поінформованості про сколіоз, Всесвітній день смурфиків.

Православна церква вшановує пам'ять перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.

День Конституції України

Визначна подія, ухвалення Конституції, відбулася на п'ятому році незалежності, цього дня 1996 року. Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

Волелюбні українці здавна прагнули самостійної державності та написання власної Конституції.

Саме українська Конституція Пилипа Орлика, яку підписали козаки 5 квітня 1710 року, стала першою на території Європи. Фактично вона проголосила Україну незалежною державою, залишивши з іноземного впливу лише протекторат короля Швеції. На жаль, положення цього документу так і не набули реальної чинності, але й досі вони вважаються концептуальним свідченням демократичних вподобань української нації.

Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин

Щороку в останню суботу червня світова спільнота відзначає Всесвітній день проти відмови від домашніх тварин.

День молочного шоколаду

Найбільш популярним це смачне свято є у США. Тут його й заснували за ініціативи Асоціації кондитерів. Вперше молочний шоколад як продукт виник 1839 року на фабриці німецької компанії Jordan & Timaeus, але мав він вигляд гарячого напою. Лише через тридцять років Даніель Петер, кондитер зі Швейцарії, зміг зробити ласощі твердими. Відтоді саме молочний шоколад вважається ласунами з усього світу найсмачнішим.

Міжнародний день пірсингу

Саме цього дня народився Джим Ворд – власник першого у світі професіонального салону пірсінгу "Рукавичка" (відрився 1978 року). Попри те, що у деяких народів проколювання мочок вух і носа століттями вважалося частиною культурної спадщини, саме Ворд зробив цей процес безпечним та естетичним. Також він почав створювати ювелірні прикраси у вигляді фіксованого кільця і штанги з внутрішнім різьбленням.

Міжнародний день соціального бізнесу

Головна мета цього дня полягає у приверненні уваги людей та влади до проблем, які навіть нині залишаються в суспільстві. Соціальне підприємництво ведуть ті організації, діяльність яких спрямована на зміну нашого світу на краще. Наприклад, організація харчування безхатьків, виготовлення екологічної енергії з відходів тощо.

Всесвітній день смурфиків

25 червня 1928 року народився бельгійський карикатурист П’єр Кюлліфор, ще відомий як Пейо, творець маленьких синіх істот – смурфів. У зв’язку з цим Всесвітній день смурфіків відзначається щорічно у суботу, найближчу до 25 червня.

Міжнародний день поінформованості про сколіоз

З 2013 року щороку проводиться святкування Міжнародного дня поінформованості про сколіоз, який припадає на останню суботу червня.

Викривлення хребта вважають підступною хворобою. На початковій стадії вона непомітна, тому більшість пацієнтів не звертається до спеціалістів відразу. Здебільшого сколіоз починає прогресувати в 10-15 років у зв’язку з невідповідністю розвитку кісткових та м’язових тканин у цьому віці.

За результатами проведених досліджень, які проводились в 10 східноєвропейських країнах у 2015-2018 рр., в Україні у 23% дітей є проблеми з викривленням хребта. Це найгірша ситуація серед країн, які досліджувались. В середньому у світі рівень захворюваності на сколіоз знаходиться в межах 15-17%.

Цього дня народилися:

200 років від дня народження Ріхарда Августа Карла Еміля Ерленмейєра (1825-1909), німецького хіміка-органіка;

150 років від дня народження Анрі Леона Лебега (1875-1941), французького математика, автора теорії інтегрування (т. зв. інтеграл Лебега);

135 років від дня народження Петра Івановича Франка (1890-1941), українського вченого, письменника, педагога, військового діяча, фундатора авіації УГА, співзасновника "Пласту", сина І. Франка

90 років від дня народження Анатолія Васильовича Онуфрієнка (1935-1997), українського баяніста, композитора, педагога, музично-громадського діяча. Дату подано за ЕСУ, УМЕ; за іншими даними народився 27.06.1935 р.

Ще в цей день:

1902 — Конгрес США затвердив Закон про будівництво каналу на Панамському перешийку і таким чином наділив президента повноваженнями для придбання у французької "Панамської компанії" прав на будівництво каналу і у Колумбії права на вічне управління зоною каналу;

1914 — У Сараєві було вбито спадкоємця австрійського престолу Франца Фердінанда, що стало приводом для початку Першої світової війни;

1917 — На засіданні Малої Ради було сформовано перший український уряд — Генеральний Секретаріат;

1919 — Підписано Версальський договір;

1934 — Ухвалення в США закону Фрейзера-Лемке з метою поліпшення становища фермерів;

1940 — Румунія передала Бессарабію СРСР після ультиматуму з вимогою передачі, початок радянської анексії Північної Буковини і Бессарабії;

1941 — Створено перший загін Поліської Січі;

1956 — Масовий страйк, демонстрації під гаслами "Свободи! Хліба! Бога! Геть комунізм!" і вуличні зіткнення в Познані (Польська Народна Республіка) (До 30 червня);

1988 — Іван Павло II опублікував апостольську конституцію "Pastor Bonus" щодо реорганізації Римської Курії;

1989 — У Києві пройшов прощальний матч Олега Блохіна — збірна Радянського Союзу зустрілась зі збірною світу;

1992 — "Сигнальщик" став першим кораблем на Чорному морі, який у 1992 році підняв український прапор;

1996 — Після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України прийнято Конституцію України;

2012 — ООН проголосила Міжнародний День Щастя.

Церковне свято:

28 червня Церква згадує перенесення мощей святих безсрібників Кира та Івана.

Святі Кир та Іван були ранньо-християнськими святими мучениками, безсрібниками, єгипетськими лікарями і бійцями.

Кір жив у III ст. в єгипетському містечку Александрії за часів правління імператора Діоклетіана, жорстокого гнобителя християн. Він був благочестивим лікарем, який не приймав жодної винагороди, а закликав людей не грішити, оскільки недуги часто є наслідком богопротивного життя. Потім він вступив до монастиря в Аравії. Бог дав йому дар лікувати хворих молитвою. Пізніше до нього приєднався колишній військовий Іван.

Дізнавшись про благочестиву християнку Афанасію і 3-х її молодих дочок у Єгипті, Кир та Іван попрямували, щоб підтримати їх дух. Але чоловіків також запроторили до вязниці, де жорстоко катували, а потім стратили разом з дівчатами та їхньою матір’ю.

Після смерті Кира і Івана в 312 році, благочестиві християни поклали їхні святі мощі в церкві св. Марка, де відбувалися численні чудеса. Через 100 років Олександрійський патріарх Кирило переніс частину святих мощей в єгипетське місто Менуту, щоб їх вшануванням відвернути жителів нашої планети від забобонних звичаїв. Потім в Менуті на честь святих Кира й Івана збудували величну церкву.

Іменини: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Юліана.