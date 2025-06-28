Україна за 5 міс. наростила вивезення металобрухту більше ніж наполовину, вкрай різко в лютому-травні

Українські підприємства у січні-травні цьогоріч збільшили експорт брухту чорних металів на 45,5% порівняно з аналогічним періодом торік - до 155,809 тис. тонн зі 102,366 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою (ДМС) у п'ятницю, у травні було експортовано 28,6 тис. тонн, у квітні - 46,321 тис. тонн, у березні - 39,908 тис. тонн, у лютому - 25,284 тис. тонн, у січні - 15,696 тис. тонн брухту.

У грошовому вимірі вивезення металобрухту за січень-травень зросло на 46,4% - до $48,127 млн з $32,872 млн.

Експорт металобрухту у зазначений період формально здійснювався переважно до Польщі (88,92% поставок у грошовому вимірі), Греції (5,38%) та Німеччини (2,78%).

За перші 5 місяців року Україна імпортувала 33 тонни металобрухту на $12 тис. з Польщі (54,55%), Сейшельских островів (36,36%) та Британських Віргінських Островів (9,09%).

Як повідомлялося із посиланням на дані комітету ВР з економічного розвитку, торік з України в ЄС вивезли майже 300 тис. тонн брухту чорних металів з нульовим митом. Левова частка цього експорту транзитом через Констанцу та інші порти пішла до Туреччини й інші країни, уникаючи сплати мита EUR180 за тонну - це близько 2 млрд грн втрачених надходжень до державного бюджету. Заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський наголосив, що якби цей брухт пішов на українські заводи, це б створило більше доданої вартості на виробництві, більше податків, ЗСУ могли б отримати більше коштів на фінансування потреб з оборони України.

"Тож з огляду на це Україна має почати консультації з європейськими партнерами щодо їхньої здатності відслідковувати кінцевого споживача сировини, а також щодо інших більш прикладних заходів для того, щоб ця дефіцитна сировина залишалася і перероблялася в країні (…) Україна має бути максимально твердою у відстоюванні власних національних інтересів", - резюмував парламентарій.

Крім того, повідомлялося, що через різке зростання вивезення стратегічної сировини з України Міністерство економіки ініціювало запровадження режиму ліцензування та квотування експорту металобрухту зі встановленням нульового обсягу квоти. Наразі проходить публічне обговорення проекту відповідної постанови. Очікується, що її реалізація сприятиме безперебійній роботі металургійної та ливарної галузей промисловості України, а також стабілізації ситуації із забезпеченням потреби металобрухту на внутрішньому ринку України.

Брухтозбиральні підприємства України в 2024 році наростили експорт брухту чорних металів на 60,7% порівняно з 2023 роком - до 293,190 тис. тонн зі 182,465 тис. тонн. У грошовому вираженні вивезення металобрухту за рік зросло на 73,2% - до $91,311 млн з $52,723 млн.