Судитимуть ще одного фігуранта у справі з закупівлі бурових вишок для "Чорноморнафтогазу"

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно одного із учасників злочинної організації про заволодіння $404,3 млн ДАТ "Чорноморнафтогазу" під час придбання двох бурових вишок, повідомила пресслужба відомства.

"Очолював цю злочинну організацію експрезидент-втікач. Серед її учасників були керівники і службові особи Кабінету міністрів України, НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", окремих банківських установ України, суб`єкти господарської діяльності та цивільні особи", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у п'ятницю.

За даними слідства, учасники злочинної організації у 2010-2011 роках організували і провели державні закупівлі для ДАТ "Чорноморнафтогаз" двох морських плавучих бурових установок за майже вдвічі завищеною вартістю в сумі $404,3 млн, що в еквіваленті становило 3,2 млрд грн.

В подальшому вони незаконно легалізували кошти через фіктивні компанії-нерезиденти, завдавши збитки державі.

"Згідно відведеної ролі обвинувачений для використання у злочинній діяльності створив і придбав понад 30 підприємств, як резидентів, так і нерезидентів. Установчі документи і печатки цих підприємств він передав іншим співучасникам злочинної організації. Також він виготовив фіктивні документи підприємств для використання, у тому числі для уявного проведення тендерів, та за допомогою комп`ютерної програми "Клієнт-банк", здійснював електронні перекази коштів, одержаних злочинним шляхом, та сприяв їх легалізації", - уточнили у генпрокурора.

Обвинуваченому інкриміновано участь у злочинній організації, заволодіння майном, службове підроблення, підроблення документів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4, ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України).

З метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, накладено арешт на об`єкти нерухомості обвинуваченого – будинок, земельну ділянку, розташовані у м. Києві, частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю, де він є співзасновником.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР.

Як повідомлялося, у 2011 році держпідприємство "Чорноморнафтогаз" придбало дві глибоководні бурові платформи по $400 млн кожну. Угоди були оформлені через посередників, що дало привід запідозрити корупцію. У 2013 році норвезька фірма Ferncliff повідомила, що у 2012 році продала бурову установку через свою дочірню фірму безпосередньо "Нафтогазу" за $220 млн, тоді як в "Нафтогазі" заявляли, що придбали її через Ризьку судноверф за $400 млн.

Юрій Бойко займав посаду міністра енергетики у 2011 році, і за його прізвищем бурові платформи охрестили "вишками Бойка". Однак у травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідство не встановило причетності Бойка до закупівлі плавучих бурових установок за завищеною ціною. У 2014 році обидві вишки привласнила Росія, коли анексувала Крим.

У вересні 2023 року Україна повернула під контроль "вишки Бойка".