Інтерфакс-Україна
Події
18:46 27.06.2025

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

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ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову, підозрюваному в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн.

Таке рішення ВАКС прийняв у п'ятницю за результатами розгляду клопотання НАБУ і САП.

"Клопотання детектива НАБУ задовільнити частково: застосувати до підозрюваного Чернишова Олексія Михайловича… запобіжний захід у вигляді застави. Визначити… заставу в розмірі 120 млн 2 тис. 668 грн", - сказав суддя.

Суд задовільнив клопотання частково, оскільки сторона обвинувачення просила серед інших обов'язків носіння електронного засобу контролю (браслету), про що не вказано в рішенні суду.

За рішенням суду, на підозрюваного покладені такі обов'язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду.

Крім того, Чернишов має утримуватися від спілкування з підозрюваними по справі та свідками з приводу обставин, викладених в повідомленні про підозру.

Термін дії покладених на Чернишова обов'язків – 2 місяці, тобто до 27 серпня 2025 року.

Що стосується безпосередньо застави, то вона може бути внесена підозрюваним або іншою фізичною чи юридичною особою.

До внесення застави підозрюваний має виконувати покладені на нього обов'язки.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 5 днів.

Суд оголосив резолютивну частину рішення.

Теги: #вакс #застава #чернишов

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