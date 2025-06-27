Інтерфакс-Україна
Події
18:31 27.06.2025

Південна Європа очікує на прихід аномальної спеки з температурою вище 40°С - ЗМІ

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Південна Європа очікує на прихід аномальної спеки з температурою вище 40°С - ЗМІ

В Іспанії, Португалії, Італії, Франції та Греції влада попередила про небезпеку аномальної спеки, через яку найближчими днями температура може перевищити позначку в 40 градусів за Цельсієм, повідомляють у п'ятницю західні ЗМІ.

Уряд Іспанії у зв'язку з погодною ситуацією почав вживати профілактичних заходів. Бригадам швидкої допомоги віддано розпорядження підготуватися до очікуваного сплеску випадків теплових ударів.

У Національній метеорологічній службі Португалії заявили, що спека торкнеться півдня країни, а також долини Тежу і Дору на півночі, починаючи із суботи.

У 21 місті Італії, включно з Римом, Міланом, Венецією і Флоренцією, оголошено "червоний" рівень погодної небезпеки. Влада рекомендувала жителям не виходити з дому з 11:00 до 18:00.

Період аномально спекотної погоди анонсували метеорологи в Греції. Перенесення теплих повітряних мас над країною призведе до зростання температур до 40-45 градусів за Цельсієм.

Теги: #європа #спека

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