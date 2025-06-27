Інтерфакс-Україна
Події
18:17 27.06.2025

Зеленський доручив ОП та МЗС сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу проти РФ

1 хв читати
Зеленський доручив ОП та МЗС сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу проти РФ
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо результатів зовнішньополітичної роботи за тиждень, і доручив команді Офісу президента та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу проти РФ.

"Окремо обговорили імплементацію угоди України та Ради Європи про створення трибуналу щодо російської агресії проти України. Доручив команді Офісу та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу – фіналізації необхідних домовленостей із партнерами, запуску інституції та забезпечення її реальної роботи. Потрібне реальне досягнення справедливості, і цей процес не має тривати протягом довгих років чи десятиліть. Наші спільні з партнерами дії заради справедливого покарання Росії за агресію мають бути достатньо швидкими та незмінно професійними", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, команди уряду й Офісу підсумували взаємодію з Європою на рівні Європейської ради, Європейської комісії та країн-членів, а також доповіли щодо перемовин у сфері торговельних відносин із Євросоюзом.

"Очікую максимально змістової роботи Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ України та команди Офісу щодо конкретних домовленостей із європейцями по фінансуванню нашої оборони, тренування й забезпечення українських воїнів", - додав Зеленський.

Теги: #кроки #спецтрибунал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:09 27.06.2025
Генпрокурор: Створюємо нові підрозділи на базі СБУ, які займатимуться збором доказів для спецтрибуналу по агресії

Генпрокурор: Створюємо нові підрозділи на базі СБУ, які займатимуться збором доказів для спецтрибуналу по агресії

14:38 27.06.2025
Костін про створення спецтрибуналу: Весь вільний світ об'єднаний для якнайшвидшого досягнення миру в Україні

Костін про створення спецтрибуналу: Весь вільний світ об'єднаний для якнайшвидшого досягнення миру в Україні

13:33 26.06.2025
Створення спецтрибуналу необхідне через прогалини у міжнародному правосудді, але воно стане символом епохи – аналітична доповідь

Створення спецтрибуналу необхідне через прогалини у міжнародному правосудді, але воно стане символом епохи – аналітична доповідь

10:50 26.06.2025
Каллас: Ніхто з російського керівництва не є недоторканним

Каллас: Ніхто з російського керівництва не є недоторканним

21:00 18.03.2025
Шольц: Згода Путіна призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України "може стати важливим першим кроком" на шляху до миру

Шольц: Згода Путіна призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України "може стати важливим першим кроком" на шляху до миру

22:39 06.03.2025
Зеленський і Рютте обговорили реальні кроки для наближення миру

Зеленський і Рютте обговорили реальні кроки для наближення миру

18:37 06.03.2025
Зеленський представив перші кроки для миру на спецзасіданні Європейської ради

Зеленський представив перші кроки для миру на спецзасіданні Європейської ради

00:30 21.02.2025
Зеленський обговорив з міжнародними лідерами подальші кроки по встановленню миру

Зеленський обговорив з міжнародними лідерами подальші кроки по встановленню миру

13:12 11.09.2024
Наступним за ратифікацією кроком Римського статуту буде ухвалення імплементаційного законопроєкту - заступниця голови ОП

Наступним за ратифікацією кроком Римського статуту буде ухвалення імплементаційного законопроєкту - заступниця голови ОП

00:52 25.06.2024
Кулеба назвав три кроки до повноправного членства України у ЄС

Кулеба назвав три кроки до повноправного членства України у ЄС

ВАЖЛИВЕ

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

Зеленський та РНБО доручили забезпечити у бюджетній декларації-2026-2028 необхідні гроші на нацбезпеку та оборону та опрацювати збільшення виплат військовим

Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

У Києві в суботу змінять деякі маршрути громадського транспорту

ОСТАННЄ

Посол Швеції в Україні ознайомився із діяльністю УЧХ на Сумщині

Кількість постраждалих у Самарі на Дніпропетровщині через ракетну атаку зросла до 25 людей

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

ВАКС розглядатиме клопотання про відсторонення Чернишова від посади на окремому засіданні

Ізраїль з початку конфлікту уразив 900 цілей в Ірані та ліквідував 11 вчених-ядерників – IDF

Південна Європа очікує на прихід аномальної спеки з температурою вище 40°С - ЗМІ

У справі про вимагання $150 тис. повідомлено про третю підозру

Путін заявив, що РФ готова провести наступний раунд переговорів із Києвом у Стамбулі

Через ворожий ракетний удар по Чугуєву щонайменше троє постраждалих, один у важкому стані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА