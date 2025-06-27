Зеленський доручив ОП та МЗС сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу проти РФ

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо результатів зовнішньополітичної роботи за тиждень, і доручив команді Офісу президента та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу проти РФ.

"Окремо обговорили імплементацію угоди України та Ради Європи про створення трибуналу щодо російської агресії проти України. Доручив команді Офісу та Міністерству закордонних справ сформувати чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу – фіналізації необхідних домовленостей із партнерами, запуску інституції та забезпечення її реальної роботи. Потрібне реальне досягнення справедливості, і цей процес не має тривати протягом довгих років чи десятиліть. Наші спільні з партнерами дії заради справедливого покарання Росії за агресію мають бути достатньо швидкими та незмінно професійними", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, команди уряду й Офісу підсумували взаємодію з Європою на рівні Європейської ради, Європейської комісії та країн-членів, а також доповіли щодо перемовин у сфері торговельних відносин із Євросоюзом.

"Очікую максимально змістової роботи Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ України та команди Офісу щодо конкретних домовленостей із європейцями по фінансуванню нашої оборони, тренування й забезпечення українських воїнів", - додав Зеленський.