Інтерфакс-Україна

Події

21:00 18.03.2025

Шольц: Згода Путіна призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України "може стати важливим першим кроком" на шляху до миру

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Шольц: Згода Путіна призупинити атаки на енергетичну інфраструктуру України "може стати важливим першим кроком" на шляху до миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що узгоджене президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним припинення атак на енергетичну інфраструктуру України, може бути “важливим першим кроком” на шляху до миру, але наступним кроком має бути повне припинення вогню.

“Ми повністю погоджуємось з тим, що метою всіх зусиль має бути справедливий і міцний мир для України. Оголошений заклик до припинення атак на енергетичну інфраструктуру може стати першим важливим кроком на цьому шляху. Те ж саме стосується ініціювання технічних переговорів щодо припинення вогню на морі”, - сказав Шольц під час спільної з президентом Франції Емманюелем Макроном заяви для ЗМІ у вівторок.

За його словами, вони з Макроном погоджуються, що “без України і через Україну не повинно бути жодного рішення”.

“Зрозуміло, що підтримка США є і буде незамінною. Ось чому так важливо, щоб Вашингтон також продовжував свою військову підтримку України. Звичайно, ми стежили за телефонною розмовою президента США Трампа та Путіна”, - наголосив Шольц, додавши, що наступним кроком має бути повне припинення вогню для України, якомога швидше.

Теги: #мир #кроки #німеччина

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