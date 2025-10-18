Інтерфакс-Україна
Події
07:36 18.10.2025

Зеленський: Україна, США, ЄС і країни Європи координуватимуть подальші кроки на рівні безпекових радників

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після його розмов із лідерами низки європейських держав та керівництвом США, ЄС і НАТО сторони домовилися про подальшу координацію на рівні безпекових радників.

"Наші безпекові радники говоритимуть щодо наступних кроків. Координуємо наші позиції", – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, головним завданням залишається захист життя людей, гарантування безпеки України та зміцнення європейської єдності.

Серед лідерів європейських держав були лідери Британії, Німеччини, Італії, Фінляндії, Норвегії, Польщі, також з керівники Євросоюзу та Генеральний секретар НАТО.

 

Теги: #партнери #кроки #координація

